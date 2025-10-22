Trovato ferito nei boschi di Selve Marcone, arriva anche l'elisoccorso

Intervento di soccorso nei boschi di Selve Marcone, nel comune di Pettinengo, dove un uomo di circa 50 anni è stato rinvenuto ferito, a seguito di una caduta da una altezza di alcuni metri. È in fase di accertamento la dinamica dell'accaduto. L'allarme è scattato intorno alle 15 di oggi, 22 ottobre.

In breve tempo, si sono portati sul posto i tecnici del Soccorso Alpino che, insieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118, hanno assistito il malcapitato, poi caricato a bordo dell'elisoccorso per il trasporto all'Ospedale degli Infermi di Ponderano in codice giallo.