 / CRONACA

CRONACA | 22 ottobre 2025, 17:20

Trovato ferito nei boschi di Selve Marcone, arriva anche l'elisoccorso

In campo il Soccorso Alpino, con i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

ferito boschi

Trovato ferito nei boschi di Selve Marcone, arriva anche l'elisoccorso (foto di repertorio)

Intervento di soccorso nei boschi di Selve Marcone, nel comune di Pettinengo, dove un uomo di circa 50 anni è stato rinvenuto ferito, a seguito di una caduta da una altezza di alcuni metri. È in fase di accertamento la dinamica dell'accaduto. L'allarme è scattato intorno alle 15 di oggi, 22 ottobre.

In breve tempo, si sono portati sul posto i tecnici del Soccorso Alpino che, insieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118, hanno assistito il malcapitato, poi caricato a bordo dell'elisoccorso per il trasporto all'Ospedale degli Infermi di Ponderano in codice giallo.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore