Truffa sventata, falso Carabiniere usava sul telefono l’immagine del comandante provinciale di Biella Giacometti

Un tempestivo atto di cautela da parte di un cittadino di Biella ha permesso di sventare un sofisticato tentativo di truffa, perpetrato attraverso un finto SMS bancario e la successiva impersonificazione di un Carabiniere.
Alle 15 di ieri, 21 ottobre, si presentava presso la locale Stazione Carabinieri, un uomo classe '49 riferendo che aveva ricevuto intorno alle 12.40 precedenti un SMS apparentemente proveniente dalla sua banca, che segnalava una presunta transazione bancaria in uscita di 3.500 euro circa mai da lui eseguita. Ignaro, l'anziano contattava il numero di cellulare visualizzato nel messaggio venendo messo in contatto con un interlocutore che si presentava come un "Carabiniere" in servizio presso la Caserma Carabinieri di Biella.
Il sedicente militare invitava l’uomo a recarsi in banca dove, all'ingresso, avrebbe incontrato un collega in borghese che gli avrebbe fornito indicazioni su come "tutelare il proprio denaro" da ulteriori truffe. Il reato non si perfezionava in quanto la persona offesa, insospettita dalla singolare procedura, preferiva denunciare l'accaduto direttamente ai veri Carabinieri, realizzando il tentativo di raggiro. A conferma del tentativo di frode, il 76enne mostrava il profilo WhatsApp dell'ignoto interlocutore, la cui "foto profilo" riportava l'immagine del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Biella, il Colonnello Marco Giacometti.
L'Autorità Giudiziaria è stata informata dalla Stazione Carabinieri di Biella, che procede con le indagini unitamente al personale della Sezione Operativa del N.O.R. Le Forze dell'Ordine e le Istituzioni Bancarie rinnovano l'invito a prestare la massima attenzione a SMS, e-mail o telefonate che segnalano urgenze o problemi con conti correnti, specialmente se richiedono di fornire dati personali, codici di accesso o di recarsi in luoghi specifici per incontri "riservati".
In caso di dubbio su richieste riguardanti il proprio conto o la propria sicurezza: chiamare sempre e immediatamente il numero unico di emergenza (112) o la Stazione Carabinieri di riferimento, verificando in prima persona l'autenticità di qualsiasi contatto o richiesta. I Carabinieri mai chiedono di incontrare persone in borghese sulla pubblica via per "tutelare" il denaro. Rivolgersi personalmente ad un operatore bancario allo sportello di propria fiducia o ai canali ufficiali della propria banca per verificare eventuali problemi. Non utilizzare numeri di telefono forniti tramite SMS o e-mail sospette.