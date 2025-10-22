 / CRONACA

Cavaglià, il parco giochi nel mirino dei vandali. Il sindaco sbotta: “Farò denuncia”

Proseguono, intanto, i dovuti accertamenti per dare un volto ai presunti responsabili.

Cavaglià, il parco giochi nel mirino dei vandali. Il sindaco sbotta: “Farò denuncia” (foto di repertorio)

Il parco giochi di Cavaglià finisce nel mirino dei vandali. Dalle prime sommarie ricostruzioni, ignoti avrebbero danneggiato un cestino adibito alla raccolta differenziata, presente all'interno dell'area verde, oltre a gettare alcuni rifiuti a terra. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 21 ottobre.

A commentare l'accaduto il sindaco Mosè Brizi: “Siamo alle solite ma andrò dai Carabinieri per fare denuncia contro ignoti”. Proseguono, intanto, i dovuti accertamenti per dare un volto ai presunti responsabili.

