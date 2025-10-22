Cavaglià, il parco giochi nel mirino dei vandali. Il sindaco sbotta: “Farò denuncia”

Il parco giochi di Cavaglià finisce nel mirino dei vandali. Dalle prime sommarie ricostruzioni, ignoti avrebbero danneggiato un cestino adibito alla raccolta differenziata, presente all'interno dell'area verde, oltre a gettare alcuni rifiuti a terra. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 21 ottobre.
A commentare l'accaduto il sindaco Mosè Brizi: “Siamo alle solite ma andrò dai Carabinieri per fare denuncia contro ignoti”. Proseguono, intanto, i dovuti accertamenti per dare un volto ai presunti responsabili.