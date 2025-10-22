 / CRONACA

Biella, sinistro tra un'auto e un bus a Chiavazza

Sul posto la Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.

Biella, sinistro tra un'auto e un bus a Chiavazza (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Intervento della Polizia Locale di Biella a Chiavazza per un sinistro stradale. È successo nella mattinata di oggi, 22 ottobre: a rimanere coinvolti nel tamponamento, dalle prime ricostruzioni, un auto mezzo e un bus di linea. Non si registrano feriti. Agli agenti il compito di raccogliere i rilievi del caso.

