Intervento della Polizia Locale di Biella a Chiavazza per un sinistro stradale. È successo nella mattinata di oggi, 22 ottobre: a rimanere coinvolti nel tamponamento, dalle prime ricostruzioni, un auto mezzo e un bus di linea. Non si registrano feriti. Agli agenti il compito di raccogliere i rilievi del caso.
In Breve
martedì 21 ottobre
lunedì 20 ottobre
domenica 19 ottobre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, sinistro tra un'auto e un bus a Chiavazza
Sul posto la Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.