Valle Elvo | 20 ottobre 2025, 07:40

Nuova serata dedicata alla fotografia a Occhieppo Superiore, se ne parla a Villa Mossa

villa mossa

Venerdi 24  ottobre, alle 21, presso il Salone Delle Carrozze, a Villa Mossa, nel comune di Occhieppo Superiore,  il Fotogruppo Riflessi nella quarta e ultima serata del mese di fotografia ospita il geologo e fotoamatore Pier Carlo Bocca che con i suoi scatti racconterà il Guatemala.

Perchè proprio questo luogo? Una nazione vivace, con culture diverse, crogiolo di etnie, ciascuno con i propri costumi, tradizioni e lingue distintive con tesori di un tempo celati nella lussureggiante foresta primaria. Un paese bagnato da due oceani, tra vulcani e laghi, a costituire un ponte naturale tra il Nord e il Sud America. Gli abitanti, calorosi e cordiali, sembrano personaggi usciti da un quadro naif, vestiti con tessuti ricamati e vivaci e vivono di tradizioni e credenze millenarie. Una realtà non comune che riporta indietro nel tempo.

Redazione g. c.

