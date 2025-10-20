 / Valle Elvo

Gincana in mountain bike con castagnata al Santuario di Graglia

graglia gruppo

Domenica 19 ottobre, nella splendida cornice del Santuario di Graglia e in un clima tipicamente autunnale, si è svolta la tradizionale gincana in mountain bike per i bambini delle scuole elementari e la castagnata.

L’evento è stato organizzato dal Gruppo Sportivo Graja per quanto riguarda la parte sportiva mentre la Pro Loco e il Gruppo Alpini hanno curato la castagnata e leccornie varie. I 44 bambini partecipanti divisi in tre categorie femminili e tre maschili, si sono sfidati su due manche potendo scartare il peggior tempo.

Al termine della gara, dopo un abbondante rinfresco, la premiazione con tanto di medaglia e gadget per tutti a ricordo della manifestazione.

Redazione g. c.

