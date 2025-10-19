“Atalaya Jazz Trio” ospite al Biella Jazz Club FOTO

 / Music Cafè

America, Italia e Spagna si uniscono per una serata piena di colori e sfumature

Martedì 21 ottobre alle ore 21,30, sale sul palco di Palazzo Ferrero la band “Atalaya Jazz Trio” composta da Achille Giglio al contrabbasso, Andrea Varolo alla batteria e  Víctor Gordo Cantallops al pianoforte.

Victor Gordo Cantallops, pianista di origine spagnola, unisce il suo cuore latino con la passione per il jazz.

In trio con Achille Giglio al contrabasso e Andrea Varolo alla batteria presenta per questo evento un repertorio di carattere latino e swing con rivisitazioni di brani in chiave jazz.

La formazione deriva dal progetto Cantallops Island, quartetto con un repertorio di composizioni originali, dove le memorie della Spagna si combinano con i ritmi swing.

Guidati dal pianista e compositore Victor Gordo,il trio, presenta un repertorio originale che mette in mostra le capacità musicali del gruppo arricchito  dalla ritmica di Giglio e Varolo, insieme ad altri brani con carattere latino e jazz.

La musica è radicata nel latin, ma incorpora anche elementi di world music, musica classica e jazz, risultando in un'esperienza di ascolto unica..

Il concerto è una fusione  di diversi stili e generi musicali e riflette l'attuale tendenza della musica jazz verso la sperimentazione e l'innovazione. Questo è ulteriormente evidenziata dall’inclusione di world music e musica folk tradizionale, che stanno diventando sempre più popolari nella scena musicale jazz.

Per martedì 29 è prevista la tradizionale Jam Session di fine mese.

