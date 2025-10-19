“Atalaya Jazz Trio” ospite al Biella Jazz Club FOTO

Martedì 21 ottobre alle ore 21,30, sale sul palco di Palazzo Ferrero la band “Atalaya Jazz Trio” composta da Achille Giglio al contrabbasso, Andrea Varolo alla batteria e Víctor Gordo Cantallops al pianoforte.

Victor Gordo Cantallops, pianista di origine spagnola, unisce il suo cuore latino con la passione per il jazz.

In trio con Achille Giglio al contrabasso e Andrea Varolo alla batteria presenta per questo evento un repertorio di carattere latino e swing con rivisitazioni di brani in chiave jazz.

America, Italia e Spagna si uniscono per una serata piena di colori e sfumature.

La formazione deriva dal progetto Cantallops Island, quartetto con un repertorio di composizioni originali, dove le memorie della Spagna si combinano con i ritmi swing.

Guidati dal pianista e compositore Victor Gordo,il trio, presenta un repertorio originale che mette in mostra le capacità musicali del gruppo arricchito dalla ritmica di Giglio e Varolo, insieme ad altri brani con carattere latino e jazz.

La musica è radicata nel latin, ma incorpora anche elementi di world music, musica classica e jazz, risultando in un'esperienza di ascolto unica..

Il concerto è una fusione di diversi stili e generi musicali e riflette l'attuale tendenza della musica jazz verso la sperimentazione e l'innovazione. Questo è ulteriormente evidenziata dall’inclusione di world music e musica folk tradizionale, che stanno diventando sempre più popolari nella scena musicale jazz.

Per martedì 29 è prevista la tradizionale Jam Session di fine mese.