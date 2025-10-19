Lessona, contributo comunale alla Parrocchia di San Lorenzo

Il Comune di Lessona ha approvato la concessione di un contributo straordinario di 500 euro alla Parrocchia di San Lorenzo per sostenere l’organizzazione della Festa Patronale di San Lorenzo, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità locale.

La richiesta era stata presentata dalla Parrocchia lo scorso 11 luglio 2025 ed è stata valutata positivamente dall’Amministrazione comunale in base al Regolamento per l’erogazione dei contributi comunali, che prevede il sostegno ad attività di carattere culturale, educativo, artistico e sociale.

La Giunta comunale ha approvato all’unanimità la proposta del Sindaco, autorizzando l’erogazione del contributo “una tantum” di 500 euro.

L’Amministrazione comunale, nel motivare la decisione, come si legge nella delibera, ha sottolineato l’importanza di valorizzare le iniziative che rafforzano il senso di comunità e le tradizioni locali, sostenendo eventi che uniscono aspetti religiosi, culturali e sociali.