Tollegno, parte domani la 12a edizione di “Lana, Boschi e Lavatoi”: tutti i dettagli delle gare

Domenica 19 ottobre 2025 Tollegno ospiterà la dodicesima edizione della manifestazione “Lana, Boschi e Lavatoi (LBL)”, corsa podistica non competitiva organizzata dalle associazioni del territorio — Pro Loco, Agorà, Club Musica Giovane, Tollegno Insieme, Gruppo Alpini, Gruppo di Protezione Civile, Spazio 0-100 e Biblioteca Civica di Tollegno — con il patrocinio del Comune.

Il ritrovo è fissato presso la Palestra Comunale alle ore 8:30, con partenze dalle 9:30 in poi.

Il percorso prevede 8,7 chilometri complessivi, di cui il 75% su sentiero e il restante su asfalto, toccando alcuni dei luoghi più caratteristici del paese, dalle aree verdi fino al centro abitato.

L’iniziativa comprende più categorie: la corsa podistica non competitiva, la corsa con il cane, la camminata a passo libero e la sezione pomeridiana “Camminando nella Storia”, dedicata alla riscoperta del patrimonio culturale locale con ritrovo alle 15:45 e partenza alle 16:00.

Come ogni anno, il ricavato sarà interamente devoluto al Fondo Edo Tempia, confermando il carattere solidale dell’evento. L’organizzazione punta inoltre su un’impostazione ecosostenibile, eliminando l’uso di materiali non riciclabili.

Masnà Race e attività per bambini

La giornata sarà aperta dalla “Masnà Race”, la corsa dedicata ai più piccoli.

Il ritrovo è previsto alle 9:15 presso la palestra comunale, con partenza alle 9:30.

Il percorso sarà differenziato per fasce d’età:

- per i bambini della scuola materna, un tracciato di circa 100 metri;

- per i bambini della scuola elementare, un percorso di 950 metri con partenza e arrivo davanti alla palestra comunale.

Dalle 10:00 alle 12:00, il Club Musica Giovane curerà uno spazio ludico-motorio dedicato ai bambini, con giochi e attività all’aperto.

Camminando nella Storia

Nel pomeriggio, alle 15:45, sarà la volta di “Camminando nella Storia”, passeggiata culturale lungo il percorso della Lana, Boschi e Lavatoi.

L’edizione 2025 è intitolata “Piole, Cantine e Osterie tra Otto e Novecento”: un viaggio tra arte e storia che rievoca la vita sociale e popolare del paese in epoca passata.

La partenza è prevista alle 16:00 dalla palestra comunale, con qualsiasi condizione meteo. Anche in questo caso, il ricavato sarà devoluto al Fondo Edo Tempia.

Al termine della mattinata, come da tradizione, si terrà il ricco buffet offerto dagli organizzatori, accompagnato dalla premiazione con la consegna dei riconoscimenti simbolici: il “Gatto d’Oro” al primo tollegnese all’arrivo e il “Gatto Stanco” all’ultimo.