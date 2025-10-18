52° giro delle Cascine, testimonial Michela Aruni Biolcati

Domani domenica 19 ottobre 2025 a Gaglianico si svolgerà la competizione 52 giro delle Cascine Organizzata da A.S Gaglianico 1974. Un evento molto conosciuto sul territorio Biellese che vede ogni anno un numero maggiore di partecipanti rispetto al Precedente . Responsabile dell'evento Alberto Cappio , presidente della stessa società che quest'anno ha voluto rendender l'evento ancora più interessante ed inclusivo.



Grazie alla collaborazione e amicizia con Biolcati Michela Aruni , atleta paralímpica di alto livello e alla sua associazione Asd Centro integrazione sportiva ; Cappio e Biolcati , hanno creato durante questo evento , un momento in cui la stessa Biolcati con suoi atleti , supportati da collaboratori , correrà un pezzo della gara con supporto di attrezzature che per chi come lei ha una disabilità fisica, permette di accedere anche all'attività' su strada.

Parteciperanno diversi atleti atleti paralimpici a questo evento dimostrativo :

Andrea Sefussetti campione biellese di golf, Simoncelli Nicola biellese campione mondiale 2023 nuoto pinnato , Samuele Galdini novarese recordman mondiale nuoto pinnato negli ultimi mondiali 2024 , Conti Luigi Erba , ex allenatore di Portieri Serie A e oggi Campione Italiano paralimpico 2025 di Bocce in coppia , e Michela Aruni biellese atleta paralímpica Nazionale e Internazionale in diverse discipline sportive , tecnico , tornata da poco dalle riprese sull'inclusione e sport con Rotte del Cuore per Geo e geo e le Falde del Chilimangiaro .



Le persone interessate potranno provare queste attrezzature allo stand associaTivo presso la pista d'atletica di Gaglianico dalle 830/11.30 circa



L'evento capitanato da Cappio , avrà inizio alle 7.45 con iscrizione e ritiro pacchi gara successivamente partiranno le varee competizioni e nel mezzo una piccola dimostrazione di quanto sopra spiegato .