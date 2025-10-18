Oggi a Biella “Crematori Aperti” FOTO

Resterà aperto fino alle 17 di oggi sabato 18 ottobre il Tempio Crematorio di Biella in occasione dell'evento “Crematori Aperti”. La struttura ha aperto al pubblico per una nuova giornata di incontro e scoperta, offrendo a chiunque lo desideri la possibilità di visitare la struttura, conoscere da vicino il suo funzionamento e dialogare apertamente con il nostro staff.

L’iniziativa nasce dal desiderio di promuovere una cultura della trasparenza e dell’informazione, in un contesto spesso percepito come distante o poco accessibile. Durante la giornata, i visitatori potranno partecipare a visite guidate, assistere a una breve performance con musica dal vivo in sala del Commiato, realizzata dai dipendenti del Tempio Crematorio e condividere un rinfresco offerto dallo staff.

L’ingresso è libero e gratuito, senza necessità di prenotazione.