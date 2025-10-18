Occhieppo Superiore, abbruciamento abusivo segnalato ai Forestali

Intervento nella giornata di ieri venerdì 17 ottobre da parte dei Carabinieri Forestali di Sordevolo in seguito alla segnalazione di un cittadino che lamentava un abbruciamento abusivo di sterpaglie in via Prealpi a Occhieppo Superiore.

Secondo quanto riferito, il fumo denso avrebbe reso l’aria irrespirabile fin dalle prime ore del mattino. I militari, una volta giunti sul posto, sono riusciti a individuare la colonna di fumo, ma non a raggiungere direttamente il luogo dell’abbruciamento, accessibile solo attraverso l’ingresso principale di una cascina risultata chiusa al momento del sopralluogo.

Il titolare della proprietà è già stato identificato e, secondo quanto appreso, sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri Forestali.