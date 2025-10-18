Incidente a Cerrione: una conducente si allontana dopo lo scontro, poi torna sul posto

Attimi di tensione nel pomeriggio di ieri venerdì 17 ottobre a Cerrione, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due vetture, una Volkswagen Golf e una Dacia Sandero.

La richiesta di intervento è giunta al 112, con la segnalazione da parte della conducente della Golf, una 30enne residente a Certinone, che ha riferito di essere rimasta coinvolta in un sinistro con una Dacia il cui conducente si sarebbe inizialmente allontanato.

Poco dopo, la Dacia Sandero è però ritornata sul luogo dell’incidente. Alla guida si trovava la proprietaria del mezzo, una 72enne residente in Valle Cervo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e disposto un controllo con il precursore per la verifica di un eventuale tasso alcolemico.

La conducente della Golf, lievemente ferita, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Secondo le prime informazioni, potrebbero essere adottati provvedimenti nei confronti della donna che si era inizialmente allontanata senza fermarsi.