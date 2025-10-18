Fuga di gas in via Tre Corti a Biella: Vigili del Fuoco in azione

Nel tardo pomeriggio di oggi sabato 18 ottobre in via Tre Corti a Biella, è stata segnalata una presunta fuga di gas. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, impegnati nelle verifiche di sicurezza per individuare l’origine della perdita e mettere in sicurezza l’area. A chiamare i soccorsi sono stati i residenti che hanno avvertito un forte odore di gas.

Le verifiche sono tuttora in corso per accertare l’entità del guasto e escludere eventuali rischi per le persone e gli edifici della zona.

Al momento non si registrano feriti, ma l’area rimane sotto osservazione fino al completamento dei controlli tecnici.