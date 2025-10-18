Crevacuore, fermati due stranieri: uno irregolare

I Carabinieri nella giornata di ieri venerdì 17 ottobre a Crevacuore hanno fermato e controllato un’autovettura con a bordo due cittadini cileni senza fissa dimora, rispettivamente nati nel 1986 e nel 2003, ritenuti persone sospette.

Dagli accertamenti è emerso che uno dei due risulta irregolare sul territorio nazionale. Per questo motivo è stato munito di foglio di via e denunciato per inosservanza del provvedimento previsto dalla normativa sull’immigrazione.

Il controllo rientra nell’ambito delle attività di monitoraggio del territorio svolte dalle forze dell’ordine nella zona.