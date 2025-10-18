Calcio, ACF Biellese pronta per la 4a di Campionato

Archiviata la vittoria sulla Novese, si riparte con in memoria tante cose positive e anche qualcosa da mettere a punto. Domani, domenica 19 ottobre ci sarà la trasferta contro la Pro Vercelli - campo Castigliano (Cappuccini) - reduce da prestazioni che la rendono indecifrabile, quindi temibile.

Una rosa così giovane ha bisogno di acquisire esperienza attraverso partite tirate, dove gli errori possono diventare determinanti e l'attenzione va tenuta sempre alta.

E' un processo che ha la propria tempistica ma che è fondamentale per crescere, al di là dei risultati.

Calcio d'inizio alle 15,00.

Forza Ragazze !!!