18 ottobre 2025

Calcio, ACF Biellese pronta per la 4a di Campionato

Calcio, ACF Biellese pronta per la 4a di Campionato

Calcio, ACF Biellese pronta per la 4a di Campionato

Archiviata la vittoria sulla Novese, si riparte con in memoria tante cose positive e anche qualcosa da mettere a punto. Domani, domenica 19 ottobre ci sarà la trasferta contro la Pro Vercelli - campo Castigliano (Cappuccini) - reduce da prestazioni che la rendono indecifrabile, quindi temibile.

Una  rosa così giovane ha bisogno di acquisire esperienza attraverso partite tirate, dove gli errori possono diventare determinanti e l'attenzione va tenuta sempre alta.

E' un processo che ha la propria tempistica ma che è fondamentale per crescere, al di là dei risultati.

Calcio d'inizio alle 15,00.

Forza Ragazze !!!

c.s.ACF Biellese, s.zo.

