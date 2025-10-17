Vigliano, scontro tra auto e moto, ferito un 14enne

Incidente nel pomeriggio di ieri giovedì 16 ottobre, intorno alle ore 16, all’incrocio tra via Avogadro e una strada adiacente. A scontrarsi sono stati un’auto e un ciclomotore.

Sul posto è intervenuto il 118 di Biella, che ha soccorso il giovane conducente del motorino, un 14enne, alla guida di un Beta 50. L’altro veicolo coinvolto è una Hyundai, condotta da una donna classe 1974.

Il ragazzo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso per accertamenti. Dai primi riscontri medici avrebbe riportato la frattura di un polso.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi e l’identificazione delle parti coinvolte.

Poco dopo è giunta anche la madre del giovane, informata dell’accaduto. Le cause dello scontro sono al vaglio dei militari.