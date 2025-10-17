Furto in una seconda casa a Pollone

Furto in un’abitazione di Pollone, in una seconda casa, di proprietà di un uomo residente in Valle d’Aosta, che avrebbe dovuto raggiungere l’abitazione nei prossimi giorni.

A segnalare l’accaduto nella giornata di ieri giovedì 16 ottobre è stato il figlio del proprietario, che ha scoperto segni di rovistamento nelle camere e ha allertato le forze dell’ordine.

Non è ancora chiaro se e cosa sia stato portato via. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire agli autori del furto.