A Valdilana arriva la seconda edizione di “Aspettando la città del lavoro – Festival di Storia”. L'evento avrà luogo nelle giornate del 17 e 18 ottobre. Come da programma, dalle 9 alle 10 di sabato, si terrà un incontro riservato agli studenti nell'aula magna dell'Istituto Gae Aulenti di Mosso.

Domenica, dalle 16 alle 17, ci sarà l'incontro aperto a tutti dal titolo “Narrare la storia: gli scioperi dei tessitori a Crocemosso nell’Ottocento” nel salone della Pro Loco, in regione San Rocco, a Crocemosso. Sarà presente Fabrizio Loreto, direttore del Festival “La Città del Lavoro” e professore associato di Storia Contemporanea presso l’Università di Torino, con il patrocinio del Comune di Valdilana.



