A Zimone tre giorni per la raccolta straordinaria di materiale ingombrante

Da oggi fino a sabato 18 ottobre saranno a disposizione 3 cassoni nel comune di Zimone per la raccolta straordinaria di materiale ingombrante. Saranno portati via materiali in ferro, legno, frigoriferi, lavatrici, televisori, batterie e pneumatici senza cerchioni. Non saranno rimossi le bombole del gas, i sanitari in ceramica e materiale edilizio.

Come riportato dall'amministrazione, per conferire il materiale presso l'area ecologica è necessario essere in regola con il pagamento delle rate della tassa rifiuti in scadenza nell'anno in corso e in quelli precedenti. Chi non lo è non potrà scaricare. La raccolta sarà coordinata dal personale autorizzato del Comune. Per l'occasione, sarà rispettato il seguente orario: 8-12 e 14-18. Al di fuori dell'orario i cancelli verranno chiusi. La prossima raccolta sarà programmata indicativamente per fine aprile/maggio 2026.