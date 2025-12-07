Sordevolo investe sugli alpeggi: finanziamento per valorizzare terre alte e tradizioni pastorizie

Il Comune di Sordevolo è stato ammesso alla graduatoria del “Fondo volto a sostenere le iniziative dei Comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l’alpeggio e altre pratiche tradizionali”. Il bando, pubblicato a giugno dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, prevedeva la possibilità di presentare le domande dalle ore 8:00 del 3 settembre 2025 fino alle ore 20:00 del 10 settembre 2025.

Grazie ai fondi ottenuti, il Comune interverrà sull’area montana per il ripristino del sistema di raccolta e distribuzione dell’acqua all’Alpe Serrabella e lungo il tragitto di accesso. Nel dettaglio verrà portata l'acqua a servizio dell'alpeggio e verrà realizzato un nuovo abbeveraggio per il bestiame, un’ulteriore vasca, tra la cascina e la sorgente.

Il bando ammetteva interventi funzionali alla conservazione delle pratiche tradizionali, del patrimonio identitario e culturale dei territori rurali e dei loro abitanti, delle vie semi-naturali dei tratturi, mirava a preservare il particolare valore architettonico dei manufatti della transumanza, a tutelare il livello del benessere animale e migliorare la qualità e la fruizione paesaggistica.

Per l’amministrazione comunale Lunardon, questo progetto rappresenta dunque molto più di un intervento infrastrutturale: è un investimento sul futuro delle terre alte, sulle pratiche tradizionali di monticazione e alpeggio e sul mantenimento di paesaggi unici che raccontano secoli di storia e cultura pastorale. Gli alpeggi, oltre a essere spazi essenziali per la pastorizia, diventano così veri e propri custodi della memoria e della vita delle montagne di Sordevolo.