 / CRONACA

CRONACA | 16 ottobre 2025, 09:00

Biella, scontro auto-moto a Chiavazza

Sul posto la Polizia Locale per gli accertamenti di rito.

auto moto

Biella, scontro auto-moto a Chiavazza (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Sinistro stradale tra un'auto e una moto. È successo nella mattinata di oggi, 16 ottobre, all'incrocio tra via Coda e via De Amicis, nel rione di Chiavazza, a Biella. Stando alle informazioni raccolte non ci sarebbero stati feriti ma solo danni ai mezzi. Presenti gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore