Biella, scontro auto-moto a Chiavazza

Sinistro stradale tra un'auto e una moto. È successo nella mattinata di oggi, 16 ottobre, all'incrocio tra via Coda e via De Amicis, nel rione di Chiavazza, a Biella. Stando alle informazioni raccolte non ci sarebbero stati feriti ma solo danni ai mezzi. Presenti gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.