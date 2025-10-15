Biella, "Oltre gli algoritmi: capire i mezzi digitali": l'incontro a Palazzo Ferrero

Le Democratiche Biellesi, in collaborazione con i Giovani Democratici, organizzano per sabato 18 ottobre 2025, dalle 15.00 alle 18.00, presso Palazzo Ferrero, l’incontro pubblico dal titolo “Oltre gli algoritmi: capire i mezzi digitali”.

L’appuntamento fa parte di un percorso di confronto volto ad avvicinare i cittadini ai temi della trasformazione digitale e del suo impatto sulla società, con l’obiettivo di promuovere una riflessione consapevole e partecipata.

Viviamo immersi nella tecnologia: smartphone, social network e intelligenza artificiale sono ormai strumenti quotidiani, ma spesso non ci soffermiamo a capire quanto influenzino il nostro modo di comunicare, informarci e costruire relazioni.

L’incontro rappresenta quindi un’occasione per fermarsi a riflettere, con linguaggio chiaro e accessibile, su ciò che si cela “oltre gli algoritmi”.

A moderare il pomeriggio sarà Valentina Spataro, che guiderà il pubblico in un dialogo tra esperienze e competenze diverse ma complementari.

Interventi e contenuti

Dopo i saluti introduttivi di Elisa Francese (Segretaria PD Provinciale), Alessandra Musicò (Portavoce Democratiche Biellesi) e Alessandro Bardone (Segretario Giovani Democratici), prenderanno la parola:

Anna Pisterzi, psicologa dell’innovazione, che affronterà il tema del rapporto tra esseri umani e tecnologia, le paure legate al cambiamento e il ruolo positivo del digitale nei processi di emancipazione, con particolare attenzione al protagonismo femminile;

Pietro Bardone, programmatore, che illustrerà in modo chiaro e concreto cos’è l’intelligenza artificiale, come funziona e quali scenari apre per il futuro;

Ilaria Sala, avvocata, che approfondirà gli aspetti legali del mondo digitale, con un focus sui nuovi reati nati in rete, come il revenge porn, e sugli strumenti giuridici introdotti dal Codice Rosso a tutela delle vittime.

L’obiettivo condiviso da Democratiche e Giovani Democratici è quello di offrire uno spazio di conoscenza e partecipazione, per costruire un rapporto più consapevole, critico e umano con la tecnologia.

Un’occasione per considerare internet come un bene comune, da conoscere e valorizzare.

La giornata si concluderà con una merenda conviviale, momento informale di dialogo e scambio di idee.

L’incontro è aperto a tutte e tutti. Ingresso libero.