Torinese travolta da un’auto a Biella

Investimento di pedone nella serata di ieri, 14 ottobre, a Biella. Ferita una torinese di 61 anni, travolta da un’auto condotta da una 31enne residente in città.

La prima è stata subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.

Nella tarda mattinata, invece, si è verificato un sinistro tra un furgone e un’auto nel comune di Quaregna Cerreto. In questo caso, non si sono registrate conseguenze gravi per i conducenti.