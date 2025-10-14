TT Biella a Moncalieri: risultati positivi per la 2a giornata di Campioanto



Fine settimana intenso per il Tennistavolo Biella, impegnato su due fronti: la seconda giornata dei Campionati a squadre e la prima prova del Grand Prix Giovanile disputata a Moncalieri.

Campionati a squadre: quattro vittorie e due sconfitte

Le formazioni biellesi hanno disputato sei incontri di campionato, chiudendo con un bilancio di quattro vittorie (C2, D1 e due D2) e due sconfitte (B2 e D2).

Serie B2 – Girone D

La squadra TT Biella Carrozzeria Campagnolo, priva di tre titolari (Sergei Mokropolov, Francesco Gamba e David Dabbicco), è scesa in campo con due soli atleti, Giacomo Forno e Matteo Passaro, cedendo al Moncalieri per 5-3.

Nonostante le difficoltà, entrambi hanno offerto prove di valore: Forno ha superato Semita 3-0, mentre Passaro ha vinto contro Garnero e Semita, mostrando ottima condizione.

Serie C2 – Girone A

Brillante vittoria per la TT Biella Farmacia Balestrini, che in casa ha superato il Tennistavolo Torino per 5-1.

Protagonisti Luca Lanza e Giacomo Cenedese, entrambi a segno due volte, e Lodovica Motta, che ha conquistato il punto decisivo.

Serie D1 – Girone C

Il TT Biella Biella-Legno ha espugnato Settimo, battendo la Sisport con un netto 5-1.

A punti Stefano Torrero e Federica Prola (due vittorie ciascuno) e Gabriele Marfisi. Il capitano Stefano Erba è rimasto in panchina a sostenere la squadra.

Serie D2 – Girone A

A Villadossola, la TT Biella Pizzeria Giordano ha vinto per 4-0 contro i giovani ossolani.

Protagonisti Michele Motta, autore di due vittorie (una in rimonta da 0-2), e Gianni Massazza, anch’egli imbattuto.

Serie D2 – Girone C

La TT Biella Barbera Auto ha perso 4-2 ad Alpignano contro il Valledora, con i due punti biellesi firmati dal nuovo acquisto Hana Hamad, subito ben inserito nel gruppo.

Successo invece per la TT Biella Unipol Renaldo, vittoriosa a Pont-Saint-Martin per 4-2 sul PontDonnas. Due vittorie per Roberto Fazzari, una per Traian Muscalu e Andrea Manicotto, confermando la squadra in testa alla classifica.

Serie D3 – Girone B

Riposo per i giovanissimi della TT Biella Reale Mutua Pelle & Bagolin.

Grand Prix Giovanile: doppietta d’oro per Giacomo Riva

Domenica, al PalaBlu di Moncalieri, si è svolta la prima prova del Grand Prix Giovanile del Piemonte, giunto alla 41ª edizione, con oltre 200 giovani atleti in gara.

Gli undici ragazzi del TT Biella, seguiti dai coach Gilberto Ciarmatori e Sergei Mokropolov, si sono messi in grande evidenza.

Giacomo Riva ha conquistato due splendide vittorie: negli Under 11 e persino nella categoria Under 13, superando in entrambe le finali il compagno di squadra e amico Alessandro Rizzo.

I due giovani talenti, allievi dell’Istituto “La Marmora”, parteciperanno a novembre al WTT Youth Contender di Lignano, insieme a Lodovica Motta.

Ottime prove anche di Davide Ronsisvalle e Daniele Milanesi, entrambi fermati ai quarti di finale dell’U13. Milanesi, poi, ha raggiunto la semifinale nella categoria superiore U15, mancando per un soffio la finale.

Nella gara femminile U19, Chiara Palma ha centrato un eccellente terzo posto, seguita per l’occasione da Federica Prola in veste di “coach personale”.

Buone prestazioni anche per Cristina Fazzari, Leonardo Mercuri, Lorenzo Piemontese, Lorenzo La Porta, Jacopo Aimaro e Jacopo Siciliano, tutti protagonisti di una prova convincente.

Il prossimo appuntamento del Grand Prix è fissato a Novara domenica 23 novembre.