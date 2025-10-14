Tennis Tavolo, Grand Prix: Buona la prima per Autogarbaccio/ MB Line a Moncalieri FOTO

Nonostante le sole 4 presenze è stata comunque buona la trasferta del settore giovanile dello Splendor al Grand Prix di domenica 12 ottobre a Moncalieri.

Spiccano i due secondi posti conquistati da Leonardo Ingribelli e Mattia Zoppello che rispettivamente nell' under 9 e under 19 maschile si arrendono solo in finale contro i pari età del TT Torino e del Gasp.Moncalieri.

Sempre Zoppello raggiunge gli ottavi nell' under 17.

Lorenzo Caschili si ferma ai quarti nell' under 19 e ai sedicesimi nell' under 17.

Leonardo Alvarado si infortuna alla caviglia e esce nell' under 15, mentre in precedenza raggiunge i sedicesimi nell' under 17.

Il piccolo Leo Ingribelli già secondo in under nove passa il turno ma si ferma poi all eliminazione diretta nell' under 11.

Sostanzialmente un buon risultato, visto anche i pochi ragazzi portati , ma che evidenzia cmq il buon lavoro dei tecnici Matteo Bianchetto, Daniela Sandigliano e Antonio Zamuner.

Prossimo appuntamento a Novara per il 23 novembre, con la speranza di portare più ragazzi e migliorare ancora nei risultati.

Nelle foto premiazioni under 19 ed under 9 e foto di gruppo dei Giovani Splendor Autogarbaccio/MB Line



