Prima edizione al Golf Cavaglià della Louisiana Dental Medica FOTO

Buona la prima per la Louisiana Dental Medica, evento golfistico all’edizione inaugurale promosso dal noto centro dentistico con sede a Biella che domenica al Gc Cavaglià ha visto al via un’ottantina di partecipanti. La gara giocata sulla distanza di 18 buche con squadre formate da 4 giocatori (formula medal) ha visto primeggiare nel lordo il team composto da Paolo Schellino, Filippo Peretti Cucchi, Giancarlo Magnani e Francesco Parisi con lo score di 54 (-14). Nel netto al 1° posto Anna Maria Lo Conte, Cesarino Collè e Anna Perino con 47 seguiti da Roberto Caroli, Mario Protto, Rohan Jay Silva e Rosario Baldi con 48.

Sabato al Gc Cavaglià si è disputata la tappa del The Challenge by Blu Vacanze (18 buche Stableford) che metteva in palio 10 posti per le semifinali nazionali del circuito.Premiati. 1a categoria: 1° lordo Rohan Jay Silva Cavaglià punti 31, 1° Netto Luigi Pautasso Cavaglià 36, 2° Netto Fulvio Russo Settimo 35, 3° Netto Rudy Saccà Biella Betulle 35. 2a categoria: 1° Netto Privacy Laghi 432° Netto Riccardo Milan Cossato 43, 3° Netto Paolo Bruggiafreddo Mulino Cerrione 43. 3a categoria: 1° Netto Tito Deiana Druento 42, 2° Netto Rosanna Deiana Druento 41, 3° Netto Dario Aime Cossato 40. 1° Ladies Paola Tillio Tenuta Castello 39.

Settimana densa di appuntamenti al Golf Club Cavaglià. Giovedì verrà ospitata la Coppa Agis Louisiana Challenge (18 buche Stableford a coppie) riservata all’Associazione Golfisti Italiani Seniores. Sabato tornerà il Memorial Cristina Marcianesi by M&A Marcianesi e Associati e Certifida (18 buche 3 categorie Stableford), una delle gare più apprezzate del nostro calendario che premierà i migliori con bottiglie di vino pregiato. Questa sarà la prova conclusiva del circuito di 3 prove by M&A e a fine giornata verrà assegnato il trofeo ai primi classificati maschile e femminile netti del ranking (somma 3 score). Dopo la premiazione a seguire rinfresco con pasta.

Domenica si giocherà il 15° Lions Charity Golf Championship (18 buche Stableford 3 categorie) un evento benefico a cui il circolo è particolarmente legato. Il circuito nato nel 2011 annualmente permette al gruppo di club Lions e Leo che lo organizzano di donare ai bisognosi cani guida addestrati. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.Info e iscrizioni: 0161/966771/2 - segreteria@golfclubcavaglia.it.