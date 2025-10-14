Ippon 2, doppio colpo ai Campionati Italiani: un oro e un bronzo

Lo scorso fine settimana, nella splendida cornice di Urbino, si sono svolti i Campionati Italiani a Rappresentative Regionali FIJLKAM, una delle competizioni più prestigiose del calendario nazionale.

Ogni regione ha schierato due squadre di atleti selezionati dai rispettivi Centri Tecnici Regionali, suddivisi per fasce d’età e categorie di peso. A difendere i colori del Piemonte anche due giovani talenti della Ippon 2 di Biella, che hanno portato a casa risultati straordinari. Filippo Mosca, convocato nella squadra Under 18, ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria +76 kg, dimostrando tecnica, determinazione e una crescita costante nel corso della gara.

In finale ha avuto la meglio sull’agguerrito rappresentante della Lombardia, regalando al Piemonte un successo di grande valore. Per Filippo si tratta del secondo titolo italiano, dopo quello vinto nel 2021 nella categoria Esordienti. Ottimo risultato anche per Marta Buono, in gara nella squadra Over 18, che ha conquistato un meritatissimo bronzo nella categoria fino a 68 kg. Dopo una serie di incontri vinti con autorità, Marta si è fermata solo in finale di poule contro l’atleta veneta, già sua avversaria in una precedente finale per il terzo posto agli Assoluti.

Nel ripescaggio non ha lasciato scampo alle avversarie, salendo con merito sul podio. A bordo tatami, in veste di coach per la rappresentativa piemontese, anche Thomas Taglioretti, che ha seguito con professionalità e dedizione tutti gli atleti affidati al suo gruppo. Grande soddisfazione per lo staff della Ippon 2, guidato dal maestro Feggi, che vede premiato il lavoro svolto in palestra e può festeggiare due medaglie importanti, che hanno contribuito al terzo posto complessivo del Piemonte nella classifica generale, alle spalle di Lombardia e Campania. Due convocazioni, due podi: un risultato che riempie d’orgoglio la società biellese e che conferma il valore del Karate targato Ippon 2.