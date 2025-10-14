Doppio successo per Biella Rugby: Under 14 e Femminile in ottima forma

UNDER 14

11.10.25 a Sarre (Ao) Quadrangolare Seven con: Brc bianca, Brc Verde, Giuco, Stade Valdotain, San Mauro

Stade V. 35 - Giuco 10, Brc Verde 5 - San Mauro 25, Brc Bianco 30- Stade V. 5, Giuco 15- San Mauro 15, Brc Verde 0 – Brc Bianca 45, Stade V. 25 - San Mauro 10, Giuco 45 – Brc Verde 5, Brc Bianco 35 - San Mauro 10, Giuco 5 – Brc Bianco 40, Stade V. 35- Brc Verde 10

Biella Rugby: Armenia, Brunetti; Allera, Scanavino; P. Squara, Frigerio, Poli. A disposizione: L. Squara, Succio, Bora, Giansetto

Edo Romeo, coach: “Abbiamo deciso visto la possibilità con i numeri, di portare ad Aosta due squadre e dividerle per annate, Brc Bianco per i 2012 e Brc Verde per 2013. In generale posso dire di essere soddisfatto della prestazione di entrambe le squadre anche dei più “piccolini” che hanno sempre lottato anche contro gente più esperta e di un anno più grande, c’è sicuramente da lavorare ancora tanto ma qualcosa di quello su cui stiamo lavorando si inizia a vedere, complimenti alla squadra bianca che ha vinto tutte le partite essendo l’annata con più esperienza. Bravi tutti i ragazzi impegnati in questo primo appuntamento seven”.

FEMMINILE

11.10.25 a Ivrea, Raggruppamento/Campionato con: U18-16-14 Fenici, U14 Sanremotorus e Volvera, U16 Sanremo e Tortus, U18 Volvera e Cuneo

Fenici U14: Valente; Mantovani, Smiraldi, Marquez, Piersigilli, Cottini, Cirdei. A disposizione: De Renzo, Fonte

Fabiana Alaimo, coach: “Le Fenici partono forte nel campionato a Seven: ottimi segnali da Ivrea Ivrea. Esordio convincente per le Fenici Rugby Femminile nella prima giornata del campionato a Seven, dove tutte le categorie hanno mostrato solidità, ritmo e buone strutture di gioco. Le Under 16, allenate da Danilo Sarnataro, hanno dominato entrambe le partite: 40-0 contro Sanremo e 26-5 contro il Tortus. Le ragazze hanno impressionato per l’efficacia nei punti d’incontro e la capacità di sfruttare con rapidità gli spazi al largo. Ottimo atteggiamento e concentrazione, ha commentato coach Sarnataro. Stiamo crescendo nella gestione del possesso e nella difesa avanzante.” Le Under 14 allenate da me, hanno espresso un gioco dinamico e propositivo. Dopo il successo 27-10 con Volvera, è arrivato un pareggio combattuto 19-19 contro Sanremo-Tortus. Ottima la distribuzione del gioco e la continuità nel sostegno. Le ragazze si sono divertite, hanno messo in campo carattere e spirito di squadra. È un gruppo giovane ma con grande potenziale. Le Under 18, guidate da Fabio Pirola, hanno alternato una sconfitta 12-24 con Volvera a una prestazione impeccabile 33-0 contro Cuneo, evidenziando progressi nella gestione del ritmo e nell’aggressività difensiva. Pirola ha dichiarato che le proprie giocatrici hanno reagito con maturità dopo un inizio complicato. Buona la pressione difensiva e la lettura degli spazi in attacco. Nel complesso, le Fenici hanno mostrato una chiara identità di gioco basata su velocità, sostegno continuo e difesa organizzata. Un esordio che lascia ottime sensazioni in vista dei prossimi appuntamenti del campionato a Seven”.