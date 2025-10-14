Bando sport education: oltre 146mila euro per le attività dedicate ai giovani

Ammontano complessivamente a € 146.500 i contributi deliberati per il bando SportEducation realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in collaborazione con Fondazione FILA Museum. Si tratta di un’iniziativa di sostengono alle associazioni sportive per la realizzazione di attività sportiva non agonistica per l'anno sportivo 2025/2026 nella fascia di età 3-18 anni. Attraverso l'intervento si vuole affrontare la sfida della transizione demografica ponendo attenzione al tema del mantenimento e dell'incremento di servizi a favore della popolazione biellese.

Un bando molto importante che si affianca in modo coerente alle varie azioni intraprese nell’Area Educazione e ricerca e che intende valorizzare lo sport giovanile come percorso educativo relazionale e inclusivo, perseguendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite - 3 Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 4 Istruzione di qualità e 10 Ridurre le disuguaglianze.

Il bando condivide quanto indicato nel Piano d'azione globale sull'attività fisica per gli anni 2018-2030, approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS, che riconosce all'attività sportiva un ruolo fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo strategico di ridurre del 15%, attraverso policy pubbliche, la prevalenza globale dell'inattività fisica negli adulti e negli adolescenti entro il 2030.

Gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere con la linea di intervento sono:

· Incentivare azioni che permettano di intercettare bambini e ragazzi che non praticano attività sportive.

· Creare reti di collaborazioni tra associazioni sportive per permettere ai bambini, soprattutto nella fase di crescita, di sviluppare le capacità motorie.

· Promuovere collaborazioni tra i diversi enti per aggregare risorse umane ed economiche e ottimizzare l’uso delle strutture sportive.

· Migliorare la collaborazione con le famiglie e le scuole per accrescere il valore educativo connesso allo sport.

· Attivare servizi per famiglie e accompagnatori nell’ottica di vivere gli spazi sportivi e renderli centri di aggregazione della comunità di riferimento.

· Sostenere azioni di inclusione dei soggetti stranieri e in fragilità economica.

· Accrescere le azioni di coinvolgimento di adulti e ragazzi nelle attività di gestione delle società sportive anche nell’ottica di aumentare il numero dei volontari.

· Valorizzare lo sport come percorso di riattivazione delle relazioni e dei rapporti tra i coetanei.

· Incrementare la formazione dei dirigenti, tecnici e allenatori sui temi collegati all’educazione e al supporto di bambini e ragazzi nonché sulle competenze necessarie alla gestione delle società sportive.

“Lo sport è uno straordinario strumento di crescita, condivisione e benessere psico-fisico per i ragazzi e le ragazze che lo praticano spesso fin da bambini. Il Biellese inoltre dal punto di vista dell’offerta sportiva è ricchissimo di proposte varie, divertenti e al contempo professionali – commenta il Presidente Michele Colombo – il Bando Sport education si inserisce in questo contesto con lo spirito di “fare squadra” con le tante associazioni del territorio che ogni giorno dialogano con famiglie e giovani, insieme a loro possiamo far crescere i valori dello sport e della salute”. Ed è proprio su questa filosofia di condivisione sull’asse “sport=educazione” che è nata la collaborazione tra noi e la Fondazione Fila Museum: condividiamo valori e visioni che vedono l’attività sportiva al centro dello sviluppo educativo dei giovani ed insieme cerchiamo, non solo tramite i bandi, di diffondere questa cultura sana su tutto il territorio.”

Questo l’elenco complessivo dei contributi deliberati

Bando “SportEducation”

TOTALE € 146.500,00

€ 7.000,00 - A.S.D. Teens Basket Biella – Biella, per la realizzazione del progetto Il Biellese in Gioco;

€ 7.000,00 - A.P.D.Gruppo Sportivo Tollegno – Tollegno (Bi), per la realizzazione del progetto La rete oltre il campo;

€ 7.000,00 - A.S.A.D. Biella – Biella, per la realizzazione del progetto 30 anni di inclusione in movimento – Sport unificato per una comunità più consapevole;

€ 7.000,00 - A.S.D. Virtus Basket Valdilana Basket – Valdilana (Bi), per la realizzazione del progetto Pallacanestro a Valdilana - Strumento di educazione sportiva e sociale;

€ 7.000,00 - A.S.D. Atletica Stronese – Strona (Bi), per la promozione dell’attività sportiva per bambini e ragazzi in età scolare e attività di inclusione sociale;

€ 7.000,00 - A.P.D. Pietro Micca – Biella, per la formazione - inclusione due pilastri di Pietro Micca;

€ 6.000,00 - A.S.D.Art'È Danza – Biella, per la realizzazione del progetto Legami danzanti - seconda edizione;

€ 3.500,00 - A.S.D. Società Ginnastica La Marmora-Biella, per la realizzazione del progetto Crescere insieme con lo sport. ginnastica, danza e movimento per tutti;

€ 3.500,00 - A.S.D. Ippica S. Giorgio – Cerrione (Bi), per la realizzazione del progetto Equimparando: a cavallo tra sport, natura e sostenibilità;

€ 3.500,00 - A.S.D. Basket Femminile Biellese – Cossato (Bi), per la realizzazione del progetto Dedicato alle donne;

€ 3.500,00 - A.S.D. Ponderano – Ponderano (Bi), per la realizzazione del progetto Un calcio per tutti;

€ 3.500,00 - A.S.D Paladini Junior – Ponderano (Bi), per la realizzazione del progetto Crescere insieme con la palla a spicchi;

€ 3.500,00 - A.S.D Bi-Roller Pattinaggio Biella – Biella, per la realizzazione del progetto Biella in movimento – crescere con lo sport, insieme;

€ 3.500,00 - A.S.D. Biella Rugby Club – Biella, per la realizzazione del progetto Network società sportive biellesi;

€ 3.500,00 - A.S.D. Bi Vertical – Cossato (Bi), per la realizzazione del progetto Oltre la tecnica: corpo, mente e relazioni;

€ 3.500,00 - A.S.D Ucab 1925 – Biella, per lo svolgimento dell’attività ciclistica giovanile;

€ 3.500,00 - A.S.D. Rhythmic School Ts – Candelo (Bi), per la realizzazione del progetto Crescere e formarsi con la ginnastica ritmica stagione 2025-26;

€ 3.500,00 - A.C.F. Biellese – Biella, per la realizzazione del progetto Calcio femminile in movimento;

€ 3.500,00 - A.S.D. Valle Elvo – Biella, per la realizzazione del progetto Casa Elvo- solide fondamenta 4 muoversi insieme;

€ 3.500,00 - A.S.D. Biella Next – Biella, per la realizzazione del progetto Sport@rete: crescere, includere, partecipare con ASD Biella Next;

€ 3.500,00 - A.S.D. Tigers Prealpi Biellesi – Lessona (Bi), per la realizzazione del progetto Crescere giocando;

€ 3.500,00 - A.S.D. Biellese 1902 – Biella, per la realizzazione del progetto Biellese in movimento – sport, inclusione e comunità;

€ 3.500,00 - A.S.D. Bugella Sport – Biella, per la realizzazione del progetto Atletica-mente e corpo. sport, inclusione e crescita;

€ 3.500,00 - A.S.D. Ippon 2 Karate – Occhieppo Superiore (Bi), per la realizzazione del progetto Crescere insieme attraverso il karate;

€ 3.500,00 - A.S.D. Scuola Pallavolo Biellese – Biella, per la realizzazione del progetto Sport ed educazione attraverso la pallavolo;

€ 3.500,00 - A.S.D. Circobiloba – Cossato (Bi), per la realizzazione del progetto Circus family: dove il movimento diventa famiglia;

€ 3.500,00 - U.S.D. Valdilana Biogliese – Valdilana (Bi), per la realizzazione del progetto Gioco anch'io;

€ 3.500,00 - A.S.D. Biogliopesi – Bioglio (Bi), per la realizzazione del progetto Avviamento allo sport per giovani e fragili con il Giocafipe;

€ 3.500,00 - A.S.D. Artesport – Cossato (Bi), per la realizzazione del progetto Crescere nell'arte del combattimento;

€ 3.500,00 - A.S.D. Occhieppese Pallavolo – Occhieppo Inferiore (Bi), per la realizzazione del progetto Insieme in rete - il volley come scuola di vita;

€ 3.500,00 - A.S.D. Tennistavolo Biella, per la realizzazione del progetto Tennistavoloeducation;

€ 3.000,00 - A.S.D. Torri Biellesi – Sandigliano (Bi), per la realizzazione del progetto Scuola-salcio / attività di base (6-18 anni);

€ 3.000,00 - A.S.D. Free Time Biella – Viverone (Bi), per la realizzazione del progetto Avviamento all'attività motoria dai 3 ai 18 anni;

€ 3.000,00 - F.C.D Cossatese – Cossato (Bi), per la realizzazione del progetto The dream is coming true;

€ 3.000,00 - A.S.D. Winter Brich Valdengo – Valdengo (Bi), per la realizzazione del progetto Attivi per natura;

€ 2.500,00 - A.S.D. Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo – Biella, per la realizzazione del progetto Spazio al talento, spazio a tutti....oltre il gol, sport, benessere, futuro...;

Marco Negro – Presidente A.P.D. Gruppo sportivo di Tollegno

“La nostra associazione ha sempre creduto nel valore della collaborazione tra le realtà del territorio per offrire ai giovani e alle loro famiglie un’esperienza sportiva inclusiva e sostenibile.

La stagione sportiva 2025/2026 si è aperta con una giornata multisport a Tollegno, organizzata insieme all’amministrazione comunale. L’iniziativa ha riunito in palestra attività di pallavolo, basket e calcio, promosse rispettivamente dal GST e dalle altre associazioni sportive che operano sul territorio. Il bando Sport Education, oltre al sollievo finanziario che indubbiamente è utilissimo alle associazioni sportive, ci sprona a continuare su questa strada di apertura agli altri, di condivisione di obiettivi e collaborazione per la creazione di opportunità per i ragazzi e le ragazze del territorio. Il nostro obiettivo per il futuro è trasformare la partecipazione sportiva in un’occasione di crescita personale, invitando le giovani atlete a diventare parte attiva della vita associativa attraverso il volontariato.

Charlie Cremonte – Presidente A.S.A.D. Biella

Nata con l’obiettivo di offrire opportunità sportive alle persone con disabilità intellettiva, ASAD Biella ha progressivamente trasformato il modo in cui il territorio concepisce lo sport. Nel corso di trent’anni, l’associazione ha costruito una rete viva di collaborazioni con scuole, famiglie, associazioni sportive e istituzioni, contribuendo a diffondere una cultura dell’inclusione che oggi rappresenta un valore condiviso e riconosciuto.

Il progetto sostenuto attraverso il bando “Sport Education” consolida questo percorso, intrecciando incontri formativi nelle scuole, momenti di aggiornamento per dirigenti e tecnici sportivi, iniziative di sensibilizzazione pubblica e tornei inclusivi, con l’obiettivo di rafforzare l’alleanza educativa tra scuola, famiglia e sport e rendere strutturale la presenza dello sport inclusivo nei contesti educativi e sociali del Biellese.

Lo sport unificato è un linguaggio universale che parla di relazioni, rispetto e gioia condivisa Da trent’anni lavoriamo perché, nel Biellese, lo sport non sia soltanto prestazione, ma anche educazione, partecipazione e crescita. Obiettivi che si sono consolidati in un cambiamento culturale profondo, capace di rendere l’inclusione un principio naturale, non un’eccezione. Questi risultati non li abbiamo raggiunti da soli, ma grazie anche al sostegno di realtà come la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che da sempre è al nostro fianco.”