Pistoletto e Picasso in dialogo a Londra, anche Di Caprio e Jagger all'inaugurazione della mostra

Erano presenti anche Leonardo Di Caprio e Mick Jagger alla cerimonia di inaugurazione della mostra Picasso/Pistoletto. L'evento si è svolto nella serata di ieri, 13 ottobre, alla Nahmad Projects di Londra.

Come riportato dal Journal di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto sui propri canali ufficiali, l'esposizione vede la presenza di 15 nuovi quadri specchianti dell'artista biellese, messi in dialogo con alcuni dei capolavori del padre del Cubismo.

Presente un nutrito pubblico, tra cui le due star internazionali che, per l'occasione, hanno scambiato qualche parola con il maestro Michelangelo Pistoletto: in particolare, sui contenuti della mostra che resterà aperta fino al prossimo 12 dicembre.