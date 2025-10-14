Lite accesa a Candelo, minacce e resistenza ai Carabinieri: arrestati due uomini

Una lite piuttosto accesa ha richiesto l'intervento dei Carabinieri nel comune di Candelo. L'episodio è avvenuto lo scorso sabato: stando alle prime ricostruzioni, al termine dell'alterco, di cui sono ignote le ragioni, due uomini sono stati arrestati per minacce, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti.

Entrambi sono poi comparsi in tribunale nell'udienza di convalida. A difenderli l'avvocato Gabriele Costanzo di Vercelli, rappresentato ieri dal sostituto, il legale biellese Alessio Ciapponi. Per uno dei due la pm aveva chiesto la custodia cautelare in carcere ma alla fine il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per ambedue.