Annunci lavoro | 14 ottobre 2025, 16:06

SEAB Biella cerca autisti, raccoglitori e addetti alla stazione di conferimento

Pubblicato il bando per autisti e operatori ambientali a tempo indeterminato

La procedura di iscrizione è solo on-line non saranno accettate altre forme di candidature.

Pubblicato il 13.10.2025

Cliccare qui per inserire la propria candidatura

La procedura di iscrizione on-line sarà attivata a partire dalle ore 00:00 del giorno 14.10.2025.
Non saranno accettate domande pervenute prima di tale momento.
L’invio on line della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 03.11.2025 pena l’esclusione dalla selezione.

Pubblicato il 14.10.2025

Per chiarimenti in merito al bando di selezione inviando richiesta via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@seabiella.it con oggetto “Selezione 04/2025”

SEAB Spa

