Sicurezza e prevenzione dei reati, l'Arma dei Carabinieri incontra i cittadini di Mottalciata

La sicurezza del territorio e la prevenzione dei reati predatori sono priorità assolute per l'amministrazione comunale di Mottalciata. Per questo motivo, in stretta collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, si è organizzato un importante momento informativo e di dialogo diretto con la cittadinanza.

Si comunica che lunedì 21 ottobre, con inizio alle 17.30, presso la Sala Consiliare di Mottalciata, in via Moricco n. 3, si terrà un incontro pubblico interamente dedicato alla sicurezza. L'appuntamento vedrà la partecipazione del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Mottalciata, il quale sarà a disposizione della popolazione per affrontare, in particolare, il tema della prevenzione dei reati contro il patrimonio.

L'incontro rappresenta un'occasione fondamentale per i cittadini di Mottalciata per ricevere consigli pratici e aggiornati direttamente dalle Forze dell'Ordine su come difendersi da furti, truffe e altri fenomeni criminosi. L'obiettivo è rafforzare la cultura della legalità e della collaborazione tra Carabinieri e cittadini, sottolineando l'importanza di segnalare tempestivamente situazioni sospette e di adottare misure di auto-protezione efficaci, specialmente in vista della stagione invernale.

Il comune di Mottalciata invita caldamente tutta la cittadinanza a partecipare numerosa, riconoscendo nel dialogo e nell'informazione gli strumenti più efficaci per costruire una comunità più sicura e coesa.