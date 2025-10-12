Nuovi risultati per lo Splendor Tennistavolo ai campionati regionali.

C2

Dopo un'aspra battaglia Unipol di Bocchio cede per 5 a 3, nell' incontro casalingo che la opponeva al coriaceo TT Novara. Si viaggia fino al 2 a 2 in parità, poi Novara scatta sul 4 a 2, Bianchetto si impone a Sorrentino per il terzo punto dei padroni di casa. Marangone ha l'opportunità di raggiungere gli ospiti ma seppur in vantaggio di due set si fa rimontare da Ramazzotti che regala il punto della vittoria al Novara e lascia lo Splendor con l'amaro in bocca. Due vittorie per Matteo Bianchetto e una per Daniele Cesario, a mani vuote sia Erick Marangone e Gabriele Pronesti.

D1

Splendor Gentile Impianti supera la difficile trasferta di Aosta e viaggia a punteggio pieno in classifica. I giovani Splendor col capitano Riccardo Pegoraro superano i valligiani nell' anticipo di giovedì sera per 4 a 2. Due vittorie per Riccardo Motta, decisiva per la vittoria finale quella contro Curtaz, 3 a 2 nel set decisivo, una a testa per Tommaso Zoppello e Riccardo Pegoraro, che con questa vittoria restano al comando a punteggio pieno.

D2

Punteggio pieno anche per Immobiliare Bugella che passa con un perentorio 5 a 1 a Valenza. Esordio per Paolo Furno che sostituisce l' assente Andrea Saitta e si prende subito 2 punti. Non tradisce Michele Capodiferro che ne conquista altrettanti due, la restante vittoria è per il giovane Francesco Bidese che c'entra la terza vittoria stagionale e si aggiudica il quinto punto per i cossatesi.

D2

Ancora a secco Splendor Siviero/Scarpa, che cede per 5 a 1 sconfitta nella trasferta di Domodossola contro i locali dell Ossola 2000. Era una trasferta ostica e così è stato. Roberto Milani, conquista il punto della bandiera,mentre escono sconfitti dai rispettivi incontri sia Massimo Graziano che Antonio Zamuner. Il campionato è ancora lungo ci sarà tempo per rifarsi.

D3

Splendor MB Line supera in casa il TT Ivrea e sale a 3 punti in classifica. Due vittorie per Mattia Zoppello e Lorenzo Caschili regalano la vittoria ai ragazzi di Daniela Sandigliano. Una squadra di giovani pronti a crescere nel miglior modo possibile. Purtroppo a secco Leonardo Alvarado che lotta ma nn riesce a portare a casa punti, sconfitto sempre al quinto set.