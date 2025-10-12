Valdilana, infortunio per una donna al sentiero del Santuario della Brughiera

Nel primo pomeriggio di oggi, 12 ottobre, una donna in compagnia di un’amica, percorrendo il sentiero del Santuario della Brughiera, nel comune di Valdilana, è scivolata procurandosi un sospetta lussazione ad una spalla che, oltre a non permetterle di proseguire in autonomia, le ha anche procurato un forte dolore.



Entrambe hanno chiesto aiuto al 112 che ha attivato la Stazione del Soccorso Alpino di Valle Mosso. Sul posto è giunta velocemente una squadra che, prima con mezzo fuoristrada poi a piedi, ha raggiunto la ragazza; nel frattempo, è arrivato anche un medico del Soccorso Alpino della Stazione Elvo Oropa per la prima assistenza. Dapprima ha stabilizzato la ragazza per poi immobilizzare l’arto e somministrare antidolorifici.

Successivamente i membri del Soccorso Alpino hanno trasportato a valle la giovane mediante barella affidandola ad un’ambulanza del 118 che, in seguito, l’ha trasferita all’ospedale di Biella.