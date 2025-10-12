Non è in casa e i ladri arrivano, furto a Lessona (foto di repertorio)

Scatta l'allarme a Lessona per un furto in abitazione. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, 11 ottobre. Stando alle prime ricostruzioni, ignoti sarebbero passati dal retro accedendo da una porta e, una volta all'interno, si sarebbero impadroniti di alcuni orologi. A chiamare i Carabinieri il proprietario di 56 anni, una volta rientrato a casa. Le indagini sono in corso per dare un volto ai ladri.