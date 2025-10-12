Trofeo Tessile & Moda, il grazie di Franceschini: “Dietro ogni evento, ci sono persone che lavorano lontano dai riflettori ma sono indispensabili”

L’assessore alla Protezione Civile del comune di Biella Cristiano Franceschini ha voluto ringraziare i volontari della Protezione Civile Comunale per l’impegno in occasione del Trofeo Tessile & Moda Valdengo–Oropa. “La gara ciclistica si è svolta in un clima di entusiasmo, sport e sicurezza – sottolinea - Un risultato che non nasce per caso, ma grazie anche all’impegno silenzioso e instancabile di chi lavora dietro le quinte, spesso lontano dai riflettori, ma sempre al centro dell’efficacia operativa”.

L’assessore alla Protezione Civile ha poi aggiunto: “Oggi abbiamo visto una manifestazione ordinata, sicura, ben gestita. Ma ciò che il pubblico non vede è il lavoro che inizia il giorno prima e continua anche dopo. È il lavoro di chi prepara il percorso, posiziona le transenne, presidia i punti critici. È il lavoro di chi non cerca visibilità, ma è visibilmente indispensabile. E io, come assessore, sono profondamente orgoglioso di ognuno di loro. Un ringraziamento speciale lo rivolgo al responsabile operativo Marco Pichetto, figura instancabile, sempre presente, sempre pronto a coordinare con lucidità e passione. La sua disponibilità e la sua capacità organizzativa sono una garanzia per tutta la macchina della Protezione Civile Comunale. Ringrazio uno a uno i volontari impegnati oggi sul campo: Bellinelli Franco, coordinatore; Castaldelli Giorgio; Passaglia Savino; Umiglia Marena Cesare; Fantone Franco; Gagna Giorgio; Franzoi Delia; Tonev Emil”.

"A ciascuno di voi – conclude Franceschini - va il mio grazie più sincero. Il vostro impegno è la dimostrazione concreta di cosa significhi servire la comunità con umiltà, competenza e cuore. Siete l’anima silenziosa ma vitale, grazie a voi tutti che scegliete di esserci”.