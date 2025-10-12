Calcio, la Biellese rallenta in casa: è 0-0 con Sanremese. Derby con gol tra Valle Elvo e Ponderano (foto di Enrico Eletto per newsbiella.it)

Finisce senza reti la sfida casalinga di Serie D tra la Biellese e la Sanremese. Davanti a circa 750 spettatori, la formazione allenata da Luca Prina non è riuscita a sfondare il muro ospite. Alla fine, è il terzo pari di questo campionato, con 12 punti a favore su 7 match fin qui disputati.

In Eccellenza, giornata avara di soddisfazioni: è pareggio tra Fulgor Chiavazzese Valdengo e Aygreville (1-1) mentre il Città di Cossato inciampa 2 a 1 con la Pro Eureka. In Promozione, altro segno “x” con il Ceversama che raccoglie un punticino con i Lupetti Bianchi Trino (1-1).

In Prima Categoria, sorride solo il Gaglianico; stop, invece, per la Valle Cervo Andorno e le Torri Biellesi. Sfida accesa con tanti gol nel derby tra Valle Elvo e Ponderano (2-2). In Seconda, ko per il Vigliano con il Rmantin mentre la Valdilana Biogliese centra un punto con il Canadà. Infine, in Terza, il Pollone, il Lessona e La Cervo calano il poker sui loro avversari: Castellamonte, Sporting Issogne 2001 e Pol. Grand Paradis.