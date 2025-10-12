Calcio femminile, ACF Biellese a valanga: 7 a 0 alla Novese

Terzo successo di fila per l'ACF Biellese che, davanti al proprio pubblico, supera 7 a 0 il fanalino di coda della Novese. Una gara a senso unico, dominata per tutti i minuti di gioco, che vale la testa della classifica, insieme alla Mappanese. In rete Vacca, autrice di una tripletta, Alberto, Sorza, Demargherita e Ingannamorte.

Proprio quest'ultima ha commentato la prova delle sue compagne di gioco: “Abbiamo fatto il nostro gioco con impegno e determinazione. C'è sempre da migliorare ma la strada intrapresa è quella giusta”.