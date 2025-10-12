Biella, attenzione alla viabilità: oggi il "1° trofeo Tessile e Moda - Valdengo Oropa"

In occasione della manifestazione ciclistica “1° Trofeo Tessile e Moda – Valdengo Oropa”, in programma domenica 12 ottobre 2025, il Comune di Biella ha emanato un’ordinanza per regolare la sosta dei veicoli lungo il percorso di gara.

Dalle ore 6 alle 18 di domenica 12 ottobre sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati delle seguenti vie cittadine:

via Milano, via Marconi (nel tratto tra via Cernaia e via Repubblica), via Repubblica, via Bertodano, via Lamarmora, via C. F. di Cossato, via Galimberti, corso 53° Fanteria (tra via Galimberti e via Valle d’Aosta), via Valle d’Aosta, via S. G. Cottolengo fino al confine, viale De André, via Antoniotti, via Candelo (da via Antoniotti fino ai confini con Candelo), via Galilei, via Marocchetti, via Ramella Germanin, via Santuario di Oropa (compresa l’area limitrofa al Prato delle Oche) e via Brucco. In quest'ultima sarà anche istituito il divieto di accesso nel tratto tra il Prato delle Oche e via Santuario di Oropa, eccetto i veicoli al seguito della gara, che potranno percorrere la strada in direzione sud-nord dalle ore 13 alle 18.

Per l’occasione, è prevista anche la sospensione temporanea della ZTL nel quartiere Centro e Piazzo, nella fascia oraria 10-17 di domenica.