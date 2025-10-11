 / CRONACA

Gaglianico, scontro fra auto in via Matteotti: sono 3 i mezzi coinvolti FOTO

Gaglianico, scontro fra auto in via Matteotti: sono 3 i mezzi coinvolti - Servizio di Giuliana Mosca per newsbiella.it

Si è verificato poco prima delle 20:00 di oggi, sabato 11 ottobre, un incidente stradale che ha coinvolto tre autoveicoli.

Il sinistro si è svolto a Gaglianico in via Matteotti e secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un tamponamento. Presenti i Vigili del Fuoco che dopo essersi accertati delle condizioni dei conducenti, tutti fortunatamente illesi, hanno chiamato in supporto i Carabinieri, affinché potessero effettuare i rilievi.

Oltre ai visibili danni ai veicoli, gli automobilisti non sembra abbiano riportato alcuna ferita, tanto da non richiedere l’intervento del 118. Forze dell’ordine e Vigili del Fuoco stanno mettendo in sicurezza l’area ed effettuando ulteriori accertamenti.

G. Ch.

