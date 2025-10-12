Interesse e partecipazione nell'area Gardenville per il rilascio del Patentino "Cane Buon Cittadino" FOTO e VIDEO

Ha richiamato un buon numero di persone l'evento cinofilo ufficiale organizzato da GSC-CUD: si tratta del test CAE 1 per il rilascio del Patentino "Cane Buon Cittadino".

La manifestazione, in programma oggi, 12 ottobre, ha avuto luogo nell'area verde di Gardenville, tra Biella e Gaglianico. Per l'occasione, erano presenti almeno 20 esemplari diversi di cani, impegnati nelle prove su pista e nei diversi test. Sotto la supervisione del Giudice ENCI Leonardo Roman, i cani sono stati valutati per il loro equilibrio psichico, unito all'affidabilità e alla capacità di interagire correttamente con l’ambiente urbano e sociale. Il test era aperto a tutte le razze di cani, a partire dai 15 mesi di età, accompagnati da un conduttore di almeno 12 anni.

L’obiettivo di giornata era certificare un comportamento responsabile, equilibrato e rispettoso delle regole di convivenza e premiare l’educazione e la corretta gestione del cane nella vita quotidiana. Un'importante occasione per promuovere la cultura cinofila e la corretta relazione tra cane e proprietario. Infine, dagli organizzatori è giunto un ringraziamento a Natural Trainer, Prolife e comune di Gaglianico.