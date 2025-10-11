L’Arma dei Carabinieri onora i suoi Caduti: inaugurato a Biella il Cippo commemorativo FOTO e VIDEO

Si è svolta questa mattina a Biella, in Piazza Unità d’Italia, la cerimonia di inaugurazione del Cippo commemorativo dedicato ai Caduti dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Biella in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri, si inserisce nel programma di celebrazioni per il Centenario della sezione biellese dell’ANC e per il Trentennale dell’istituzione del Comando Provinciale.

Il monumento, collocato di fronte alla sede della Provincia, è dedicato in modo particolare al Maresciallo Capo dei Carabinieri Reali Aldo Fiorina, Medaglia d’Argento al Valor Militare, caduto in Somalia il 29 ottobre 1926. Il Cippo rappresenta un segno di riconoscenza e di memoria per tutti i Carabinieri che hanno sacrificato la vita nell’adempimento del dovere.

La cerimonia, coordinata dal Comando Provinciale, si è aperta con il ritrovo delle autorità e lo schieramento d’onore, accompagnato dalla Fanfara della Brigata Alpina Taurinense e da un picchetto d’onore dell’Arma dei Carabinieri.

Dopo l’alzabandiera, il Cippo è stato scoperto e benedetto. Sono seguiti gli interventi ufficiali, nei quali è stato sottolineato il valore del servizio, il senso del dovere e il profondo legame che unisce l’Arma al territorio biellese.

L’appuntamento odierno ha inaugurato il ciclo di celebrazioni che proseguirà con l’apertura della mostra storica “Nei Secoli Fedele – I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri”, ospitata nel salone espositivo “Il Cantinone” della Provincia.

L’esposizione, curata dalla dott.ssa Claudia Ghirardello, resterà aperta fino al 9 novembre 2025 e offrirà un percorso attraverso oltre due secoli di presenza e di impegno dell’Arma nel Biellese.