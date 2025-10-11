Accademia Perosi, calorosi applausi al concerto inaugurale: il Quintetto “La Trota” apre la 49° stagione FOTO e VIDEO

Calorosi applausi ed entusiasmo tra il pubblico per il concerto inaugurale che ha aperto la 49° stagione “Grande Slam” (Spettacolo, Letteratura, Arte, Musica) della Fondazione Accademia Perosi di Biella.

A introdurre ieri sera, a Palazzo Gromo Losa, il primo dei 37 appuntamenti in programma (dal 10 ottobre al 10 luglio) il direttore artistico Stefano Giacomelli: “Oltre 2mila concerti e più di 250mila spettatori in quasi 50 anni. Questi i numeri dei Concerti dell'Accademia che, ogni anno, condividono note e memorie musicali divenute vivide testimonianze”.

Per l'occasione, si è esibito il Quintetto Perosi con le musiche di Franz Schubert, formato da Tomoka Osakabe (violino), Alessandro Cipolletta (viola), Davide Eusebietti (violoncello), Davide Botto (contrabbasso) e Giacomo Fuga (pianoforte). Molto apprezata l'esecuzione del Quintetto “La Trota”: non solo un brano musicale ma un viaggio interiore nell’anima di Schubert, nel suo rapporto con la natura e nella sua capacità di trasformare un episodio apparentemente minore in un simbolo universale. Un concerto che invita alla riflessione e ad ascoltare non solo con le orecchie ma con gli occhi dell’immaginazione.

Di seguito le parole del presidente della Fondazione Accademia Perosi Giovanni Vietti.