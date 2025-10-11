Acqua rossa al laghetto di Piatto: in corso le analisi dell’ARPA FOTO

Nella giornata di oggi, sabato 11 ottobre, la superficie del laghetto di pesca di Piatto è apparsa insolitamente rossastra, attirando l’attenzione dei presenti e spingendo i gestori dell’area a segnalare l’anomalia alle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il corpo forestale, successivamente raggiunti dai tecnici dell’ARPA Piemonte per effettuare i rilievi e gli accertamenti ambientali.

Secondo quanto ricostruito, l’allarme è partito dai gestori del laghetto che, notando la colorazione anomala dell’acqua, hanno tempestivamente richiesto l’intervento degli enti preposti. Le prime verifiche indicano che la situazione non desta al momento particolari preoccupazioni: la colorazione potrebbe essere dovuta a una fioritura di alghe rosse, fenomeno naturale che tende a manifestarsi in acque stagnanti, favorito dal clima particolarmente caldo degli ultimi giorni.

Fenomeni simili si sarebbero già verificati in passato in altre aree del Piemonte, in particolare nei laghetti della zona di Ivrea e nei pressi del lago Sirio, dove erano state osservate aree rosse riconducibili a particolari specie algali. Si tratterebbe quindi di un processo naturale legato a condizioni ambientali specifiche, come temperature elevate, scarsa circolazione dell’acqua e presenza di nutrienti, che favoriscono la rapida proliferazione di microalghe.

In casi analoghi, documentati anche in altri bacini italiani, il fenomeno è risultato transitorio e privo di rischi significativi per l’ecosistema, risolvendosi spontaneamente con il ricambio o l’ossigenazione delle acque.

L’ARPA, in collaborazione con la forestale, sta eseguendo campionamenti e analisi per confermare l’origine del fenomeno e valutare eventuali sviluppi.