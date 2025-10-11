Furti nei negozi biellesi: due casi nella giornata di ieri

Le forze dell'ordine, nella giornata di ieri, sono intervenute a Biella e Gaglianico a seguito di due segnalazioni per tentato furto.

A Gaglianico una dipendente di Prénatal ha fermato due donne che all’uscita dell’attività hanno provato ad occultare della merce. I Carabinieri di Candelo, intervenuti a seguito della segnalazione, hanno contattato la titolare ed effettuato gli accertamenti di rito. A seguito dell’intervento hanno constatato che le “clienti”, pagando parte dei prodotti, ne avevano nascosti altri e si stavano dirigendo verso l’uscita. Colte sul fatto hanno restituito tutto, per poi allontanarsi.

Il secondo episodio si è svolto a Biella, presso Tigotà. Un ragazzo ha sottratto beni per pochi euro, ma dirigendosi all’uscita è stato bloccato. A seguito dell’intervento delle forze dell’ordine, il giovane straniero del 2001 è stato denunciato e segnalato, in quanto irregolare sul territorio italiano. Verrà pertanto invitato a presentarsi in Questura.