Valdengo in sella: in 60 alla biciclettata “aspettando il Trofeo Tessile e Moda” FOTO e VIDEO

Un pomeriggio di sport e convivialità ha animato oggi il centro sportivo di Valdengo, dove si è svolta la biciclettata organizzata in attesa del Trofeo Tessile e Moda.

La partenza è avvenuta alle 14.30, con un percorso di circa 10 chilometri che ha condotto i partecipanti lungo tratti misti di asfalto e sterrato, tra il Cervo e le campagne del territorio.

All’iniziativa hanno preso parte sessanta ciclisti, tra cui numerosi bambini accompagnati dalle famiglie, segno della volontà di promuovere uno sport accessibile e condiviso: "Il bello di questo evento è vedere così tanti bambini con le famiglie: è un momento molto carino e interessante, perché i giovani i bicicletta si vedono di rado", sottolineano gli organizzatori.

La manifestazione si è conclusa con una merenda al centro sportivo, occasione per ritrovarsi e condividere una giornata dedicata alle attività all'aria aperta e i valori dello sport.