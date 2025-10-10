1° Trofeo Tessile-Moda Valdengo–Oropa, ecco come cambia la viabilità tra divieti di sosta e circolazione sospesa

In occasione del 1° Trofeo TessileModa ‘Valdengo – Oropa’ che si terrà il 12 ottobre, in città verranno adottati provvedimenti viabilistici specifici. Le vie interessate dal circuito ciclistico nel Comune di Biella saranno le seguenti: Milano, Ponte Cerruti, Marconi, Repubblica, Bertodano, Lamarmora, Fecia di Cossato, Galimberti. Corso 53° Fanteria, Valle d’Aosta, Cottolengo sino al confine, SP 230, De Andrè, Antoniotti, Candelo fino a confine.

Al termine del circuito verranno percorse le vie Galilei, Marocchetti, Ramella Germanin, via Santuario d’Oropa (centro abitato di Cossila e Favaro) sino al Santuario stesso. Sul percorso di gara verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 17.30 circa. La sospensione della circolazione veicolare, oggetto di ordinanza prefettizia ai sensi dell'art. 9 del CdS, per le vie interessate dal circuito sarà di circa 20 minuti prima rispetto all'ingresso dei ciclisti in Biella previsto per le 10.45 circa per la gara maschile e 14.40 circa per la gara femminile sino al cartello recante il "fine gare".

Verranno consentiti, qualora si ravvisino le condizioni di sicurezza, attraversamenti e transiti secondo il senso di marcia della gara nel periodo che intercorre tra un passaggio e l'atro del circuito. La via Santuario di Oropa sarà chiusa al traffico dalle 13 circa per chi scende da Oropa e dalle 13.30 circa per chi sale verso il Santuario e riaperta unicamente al termine delle gare (ore 17.15 circa). La ZTL dei quartieri Piazzo e Centro sarà temporaneamente sospesa per agevolare i cittadini.