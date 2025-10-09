Tre medaglie per la New Generation Taekwondo

Sabato 4 ottobre la New Generation Taekwondo, con sedi a Roasio a Biella, ha partecipato con 3 atleti nella prima gara della stagione, il Dolomiti Open, gara di combattimento che si è tenuta a Schio, in Veneto.

Il gruppo in gara, guidato dal tecnico Stefano Moi, non ha mancato i risultati, interessanti: oro per Abrar Ibnorida di Biella, nella categoria Cadets cinture verdi -47kg, primo posto raggiunto con un incontro diretto in semifinale; argento per Giorgio Moi, sia atleta che tecnico della società, nella categoria Master cinture nere, che ha gareggiato con un atleta di grande esperienza e talento; bronzo per Gabriel Spano di Curino, alla sua prima gara nella categoria Senior, cinture blu, che sta dimostrando crescita e determinazione.

Il calendario delle prossime competizioni è denso di impegni e vedrà la società impegnata in diverse gare, sia della specialità del combattimento, sia delle forme.